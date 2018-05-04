Порошенко доручив МЗС надати допомогу у зв’язку зі смертю матері Жизневського

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття у зв’язку зі смертю Ніни Жизневської, матері Героя України Михайла Жизневського. Він також доручив Міністерству закордонних справ України надати необхідну допомогу родині.

«З глибоким болем сприйняв трагічну звістку, що слідом за батьком Героя Небесної сотні Михайла Жизневського пішла у вічність його мати Ніна Василівна. Ця родина показала нам героїчний приклад самопожертви заради ідеалів свободи та гідності. Доручив МЗС України надати родині усю необхідну допомогу. Вічна пам’ять Ніні Василівні! Герої не вмирають!», – написав Порошенко у Facebook.

4 травня стало відомо, що в Білорусі на 61-му році життя померла Ніна Жизневська, мати Героя України Михайла Жизневського. Вона прожила менше ніж місяць після смерті її чоловіка Михайла Петровича, який помер 8 квітня цього року.

Ніна Жизневська померла в Гомельському шпиталі інвалідів, куди її доставила швидка допомога. Про це Радіо Свобода повідомила її дочка Наталя.

Михайло Жизневський став однією з перших жертв Революції гідності, трагічно загинув 22 січня 2014 року від пострілу в серце на вулиці Грушевського в Києві. У червні 2017 року президент України Петро Порошенко присвоїв Жизневському посмертно звання Героя України.

Крім того, Жизневський був посмертно нагороджений орденом Героїв Небесної сотні.

Ніна і Михайло Жизневські отримували від української держави пожиттєву пенсію як батьки героя Небесної сотні.