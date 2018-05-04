Міжнародні резерви України зросли майже на чверть мільярда доларів – НБУ

Міжнародні резерви України за квітень зросли на 229 мільйонів доларів США, повідомила прес-служба Національного банку України.

У регуляторі зазначили, що резерви зросли на 1,3% і на 1 травня становили близько 18,421 мільярда доларів.

«Основним джерелом поповнення резервів протягом квітня, як і в попередні місяці, була купівля Національним банком валюти на міжбанківському ринку. Тривале перевищення пропозиції валюти над попитом на неї на міжбанківському ринку дало Національному банку можливість і надалі викуповувати надлишок валюти з ринку для нарощування резервів без протидії зміцненню обмінного курсу гривні», – заявили в НБУ.

У регуляторі повідомили, що у квітні Національний банк купив на міжбанківському ринку 326,7 мільйона доларів. Водночас Нацбанк продав 24 мільйони доларів за інтревенціями у формі запиту найкращого курсу.

Крім того, згідно з повідомленням, у квітні до резервів надійшло 83,6 мільйона євро від розміщення урядом облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), деномінованих в іноземній валюті.

«Водночас у квітні кошти з міжнародних резервів спрямовувалися переважно на здійснення платежів уряду з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті. Сума цих платежів у квітні становила 127,4 мільйона доларів. У тому числі 30,8 мільйона доларів було сплачено для обслуговування ОВДП, деномінованими в іноземній валюті», – заявили в НБУ.

Відповідно до релізу регулятора, на обсяг резервів також вплинули переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу гривні до іноземних валют) на суму 59,2 мільйона доларів та інші операції на суму 11,3 мільйона доларів.

5 січня Національний банк повідомив, що у 2017 році міжнародні резерви України зросли на 21 відсоток. Станом на 1 січня 2018 року вони становили понад 18,8 мільярда доларів.