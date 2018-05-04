Президент України Петро Порошенко не підписав нову редакцію закону про дипломатичну службу.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, президент повернув документ до парламенту зі своїми пропозиціями. Вони поки не оприлюднені.

5 квітня Рада проголосувала за нову редакцію закону про дипломатичну службу. Зміни до чинного законодавства ініціював президент України Петро Порошенко.

Реалізація положень закону потребуватиме 62,6 мільйона гривень додаткових витрат із Державного бюджету України, зокрема, щоб оплатити невідкладну медичну допомогу або медичне страхування працівниками дипломатичної служби та членами їх сімей під час їхнього перебування у довготерміновому відрядженні, сплатити єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за чоловіка або дружину дипломата та заплатити за здобуття дошкільної та загальної середньої освіти дітьми працівників дипломатичної служби у разі перебування за місцем довготермінового відрядження батьків.

Згідно з пояснювальною запискою, документ розроблений з метою регламентування правового статусу посадових осіб дипломатичної служби, визначення особливостей діяльності органів дипломатичної служби, встановлення порядку присвоєння дипломатичних рангів, а також упорядкування фінансування і матеріально-технічного забезпечення органів дипломатичної служби.