Штаб ООС: бойовики з артилерії обстріляли Зайцеве, пошкоджене житло

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє, що підтримувані Росією бойовики ввечері 4 травня в порушення норм міжнародного гуманітарного права обстріляли артилерією житлові будинки населеного пункту Зайцеве.

«Снаряди 122-мм гармат окупантів завдали пошкоджень житлу мирних мешканців. До Зайцевого направлено рятувальників та відновлювальні бригади», – йдеться в повідомленні штабу ООС, оголошеної владою України на зміну антитерористичній операції, яка тривала раніше.

Українські військові заявляють, що упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції об’єднаних сил залишалася напруженою, бойові дії тривали на окремих ділянках по всій лінії зіткнення. Під час бойових дій троє українських військовослужбовців поранені. Їх евакуювали до госпіталю, їхньому життю загрози немає, додали в штабі.

В угрупованні «ДНР» про обстріли минулої доби наразі не повідомляють. В угрупованні «ЛНР» заявляють про чотири обстріли своїх позицій. Про постраждалих при цьому інформації немає.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно. Сторони звинувачують одна одну в обстрілах.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.