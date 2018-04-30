«Збройні сили зможуть реагувати на все швидко» – експерт про перехід від АТО до операції Об’єднаних сил

Перехід з АТО на операцію Об’єднаних сил дозволить військовим більш оперативно реагувати на провокації на лінії розмежування, сподівається координатор проекту «Інформаційні війська України» Святослав Батов. А речник Генштабу Владислав Волошин зазначає, що така зміна підпорядковує всі дії силовиків в зоні операції командувачу Об’єднаних сил. За словами речника, паралельно з переходом на новий формат обстріли з боку бойовиків на сході пожвавилися.

Президент України Петро Порошеко заявив, що формат АТО має змінитися на Операцію об’єднаних сил 30 квітня, це узгодить дії Збройних сил на Донбасі із законом про реінтеграцію.

На думку речника Генерального штабу ЗСУ Владислава Волошина, АТО – формат менш масштабний, ніж операція Об’єднаних сил.

Тепер головним органом буде штаб, всім керуватимуть військові ЗСУ

«Антитерористична – це формат локальної операції. Чим відрізняється операція Об’єднаних сил – це тим, що врегульовано в правовому полі саме централізацію управління. Тепер головним органом буде штаб, і всім керуватимуть військові ЗСУ. Якщо раніше керівництво відбувалось через Антитерористичний центр при Службі безпеки України, тепер керувати операцією Об’єднаних сил буде Об’єднаний оперативний штаб і командувач Об’єднаних сил», – пояснює Волошин в ефірі «Ранкової Свободи».

Основну перевагу зміни формату речник вбачає в тому, що вона чітко встановлює правове поле для дій ЗСУ.

В рамках виконання операції всі будуть підпорядковуватись Об’єднаному штабу і командувачу

«(Сергій Наєв – ред.) – командувач Об’єднаних сил. Він підпорядковується, як і кожен військовослужбовець ЗСУ, начальнику Генштабу ЗСУ і через нього – Верховному головнокомандувачу, президенту України. Щодо взаємодії з іншими правовими структурами, то в рамках виконання цієї операції всі будуть підпорядковуватись саме Об’єднаному штабу і командувачу», – каже представник Генштабу.

Таким чином, якщо представники Служби безпеки України, Нацгвардії, Нацполіції чи інших органів будуть виконувати свої службові обов’язки на території, де триває операція Об’єднаних сил – вони будуть підпорядковуватись командувачу Об’єднаних сил.

Перехід на новий формат, за словами Волошина, супроводжується активізацією бойовиків на сході. Він наводить цифри: у квітні військові ЗСУ фіксували до 76 обстрілів за добу, що значно більше, ніж узимку.

Активність ворога зростає. Вони дійсно розуміють, що в нас починається інший формат операції

«На кінець зими ми фіксували 20-25, зараз – 76, 69 (обстрілів – ред.). Активність ворога зростає. Ми це пов’язуємо з тим, що, по-перше, вони дійсно розуміють, що в нас починається інший формат операції, і нарощують свої провокації щодо Збройних сил України. Крім того, зараз змінюється палітра театру воєнних дій: розпускається зелене листя, трава, тобто змінюється сам малюнок і прикриття для того, щоб підійти і сховатися», – міркує представник Генштабу.

30 квітня прес-центр штабу Антитерористичної операції заявив про припинення своєї діяльності у зв'язку з тим, що його обов'язки переходить до прес-центру штабу Об'єднаних сил.

Координатор проекту «Інформаційні війська України» Святослав Батов також схвально оцінює реформу антитерористичної операції, хоча й не очікує внаслідок неї кардинальних змін статусу-кво.

Приводимо ситуацію, яка існувала де-факто, до ситуації де-юре

«Ми приводимо ситуацію, яка існувала вже давно де-факто, до ситуації де-юре, і це в принципі не може не радувати, коли законодавство в країні змінюють під ті реалії, які існують. Фактично в 2014-му ми вперше в своїй історії стикнулись в своїй історії з такою гібридною агресією і не мали в своїх нормативно-правових актах тих норм, які б дозволяли нам юридично ефективно реагувати на російську агресію. Тому коли створювався штаб антитерористичної операції, він створювався на базі СБУ, тому що ми не могли його, згідно з законом, створити на базі ЗСУ», – нагадує Батов.

Громадський діяч очікує, що статус ООС дасть військовим більше простору для дій на місці.

Сьогодні Збройні сили зможуть реагувати на все швидко

«Раніше, якщо відбувалась якась провокація на блокпосту, на лінії розмежування чи на пунктах пропуску, потрібно було запитувати керівництво з Києва, щоб вони могли надати наказ про закриття пункту пропуску чи не закриття. Сьогодні Збройні сили зможуть реагувати на все швидко. Думаю, ця зміна законодавства є позитивною, хоча фактично кардинально якимось чином ситуація на фронті, звичайно не зміниться», – припускає він.

Окрім пожвавлення обстрілів, про які згадав Владислав Волошин, Батов звертає увагу на ситуацію в інформаційному полі.

«Пропаганда стає більш закамуфльованою, вони починають реєструвати псевдоукраїнські сайти, новинні ресурси, вони починають діяти від імені начебто українських ботів, тролів. Якщо подивитись за тими, хто поширює російську пропаганду в соцмережах, зокрема на Facebook, дуже часто це виявляються акаунти з українським прапором на аватарці», – зазначає він.

Однак, на думку Святослава Батова, і здатність українців опиратися впливу все ж вища, ніж була в 2014 році.

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