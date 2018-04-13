Формат АТО має змінитися на Операцію об’єднаних сил 30 квітня – Порошенко

Формат АТО має змінитися на Операцію об’єднаних сил 30 квітня, повідомив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам.

«Формат має змінитися 30 квітня. Це кардинально змінює організацію управління військовою структурою… Керівництво переходить до Збройних сил України. У ЗСУ з’являються додаткові повноваження щодо реагування на агресію. Частини та підрозділи Національної гвардії, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби, Національної поліції та інші силові органи переходять у підпорядкування ЗСУ», – сказав Порошенко.

Він переконаний, що переформатування зробить дії українських військових «ефективнішими не лише у відсічі збройній агресії, а й у протидії диверсійним групам».

«Кількість спроб терористичних атак проти України перевалила за 400», – розповів президент.

5 квітня Порошенко заявив, що українська антитерористична операція на Донбасі завершиться в травні, після цього буде запроваджений новий «формат оборони країни».

20 лютого президент України підписав закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» (про реінтеграцію Донбасу). Цей документ, серед іншого, передбачає, що командування переходить від Антитерористичного центру СБУ до Об’єднаного оперативного штабу Збройних сил – тобто від спецслужб до військових.

Командувач об’єднаних сил підпорядковується головнокомандувачу та начальнику генерального штабу. Керувати операцією буде Генеральний штаб Збройних сил України. Командувачем операції призначений генерал Сергій Наєв, який 7 березня став заступником начальника Генштабу.