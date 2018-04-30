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30 Квітень 2018, Київ 12:58
Новини | Події

Прес-центр штабу АТО припиняє свою діяльність

Прес-центр штабу АТО заявляє про припинення свою діяльність. Про це йдеться у повідомленні центру в Facebook.

Президент України Петро Порошенко заявляв раніше, що українська антитерористична операція на Донбасі завершиться в травні, після цього буде запроваджений новий «формат оборони країни».

20 лютого президент України підписав закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях» (про реінтеграцію Донбасу). Цей документ, серед іншого, передбачає, що командування переходить від Антитерористичного центру СБУ до Об’єднаного оперативного штабу Збройних сил – тобто від спецслужб до військових.

Командувач об’єднаних сил підпорядковується головнокомандувачу та начальнику генерального штабу. Керувати операцією буде Генеральний штаб Збройних сил України. Командувачем операції призначений генерал Сергій Наєв, який 7 березня став заступником начальника Генштабу.

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