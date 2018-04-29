МЗС закликає посилити тиск на Росію через ситуацію на Донбасі

Міністерство закордонних справ закликає міжнародних партнерів посилити тиск на Росію через ситуацію на Донбасі.

«Росії потрібна дестабілізація України. 61 атака, використовуються міномети. Семеро українських військових поранено. Закликаємо партнерів чинити більший тиск на Росію»,– написала речниця МЗС Мар’яна Беца у Twitter.

За даними штабу АТО, 29 квітня у зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілів підтримуваних Росією бойовиків четверо українських військових поранені, ще троє зазнали бойових травмувань.

У МЗС раніше цього місяця наголошували, що Росія не виконує Мінські угоди, обстріли на Донбасі продовжуються.

Від 31 березня на Донбасі мало діяти «великоднє» перемир’я. Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.

Другі Мінські угоди були підписані 12 лютого 2015 року. Цей документ повинен був змусити сторони конфлікту на Донбасі виконувати так званий «Мінськ-1» – домовленості, укладені у вересні 2014 року. Передбачалося, що другі мирні домовленості зможуть повністю врегулювати ситуацію до кінця 2015 року, однак жоден із 13 пунктів повністю так і не виконали, а припинення вогню та відведення зброї відбулося лише частково, зазначають як сторони конфлікту, так і незалежні спостерігачі.

Росія заявляє, що є лише «гарантом» виконання Мінських домовленостей.