МЗС: на Донбасі продовжуються обстріли, Росія не виконує Мінські угоди

Міністерство закордонних справ наголошує, що на Донбасі продовжуються обстріли, Росія не виконує Мінські угоди.

«Немає ознак виконання мінських угод Росією. Росії потрібна війна. 45 обстрілів на окупованому Донбасі, 3 українських військових поранені, один український військовий загинув. Спочивай у мирі»,– написала речниця МЗС Мар`яна Беца у Twitter.

За даними Міноборони, у зоні бойових дій на Донбасі 16 квітня внаслідок обстрілів загинув військовослужбовець 1997 року народження, поранені троє військових, ще двоє – зазнали бойових травм. 17 квітня на Донбасі загинув один український військовий, ще троє зазнали поранень, повідомляє штаб української воєнної операції.

Від 31 березня на Донбасі мало діяти «великоднє» перемир’я. Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.

Другі Мінські угоди були підписані 12 лютого 2015 року. Цей документ повинен був змусити сторони конфлікту на Донбасі виконувати так званий «Мінськ-1» – домовленості, укладені у вересні 2014 року. Передбачалося, що другі мирні домовленості зможуть повністю врегулювати ситуацію до кінця 2015 року, однак жоден із 13 пунктів повністю так і не виконали, а припинення вогню та відведення зброї відбулося лише частково, зазначають як сторони конфлікту, так і незалежні спостерігачі.

Росія заявляє, що є лише «гарантом» виконання Мінських домовленостей.