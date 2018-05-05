МЗС: засудження Мовенка в анексованому Криму є політичним рішенням

Міністерство закордонних справ України протестує проти вироку, оголошеного судом в анексованому Росією Криму активістові Ігорю Мовенку.

«Висловлюємо протест щодо «рішення» окупаційної влади засудити Ігоря Мовенка до 2 років колонії-поселення. Політичне рішення. Боремось за звільнення», – написала речниця МЗС Мар’яна Беца у Twitter ввечері 4 травня.

Підконтрольний Кремлю Гагарінський районний суд Севастополя 4 травня засудив обвинуваченого в екстремізмі Ігоря Мовенка до двох років колонії-поселення.

Мовенкові інкримінували «публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності» за кілька коментарів у групі «Крим – Україна» в соціальній мережі «ВКонтакте».

Адвокат Мовенка Оксана Железняк повідомила, що вирок оскаржить.

Раніше російський прокурор просив суд про два роки умовно обвинуваченому в екстремізмі Мовенку.

16 грудня 2016 року жителя Севастополя Ігоря Мовенка затримали й відвезли до управління ФСБ Росії.

До цього, у вересні, з’явилося відео, зняте дружиною Мовенка. За словами жінки, її чоловіка побив невідомий через символіку українського батальйону «Азов», що була наклеєна на велосипед кримчанина.

Лікарі діагностували в Мовенка відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом основи черепа, перелом щелепи, закритий перелом кісток носа, контузію очного яблука й інші травми.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Міністерство закордонних справ України висловлює стурбованість переслідуваннями громадян України в Криму й закликає припинити тиск на них.