ДСНС: на стоянці в Києві горіли 54 автомобілі

На Столичному шосе у Києві на відкритій автостоянці сталася пожежа на площі 200 квадратних метрів, вогнем пошкоджені понад 50 автомобілів, повідомляє прес-служба управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про пожежу надійшло о 13:19 5 травня. Приблизно через годину вогонь загасили, повідомили у ДСНС.

Пожежу гасили 50 пожежників і 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Про причину пожежі не повідомляють.

Через спеку Укргідрометцентр раніше попереджав про надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки в Україні і в Києві та на Київщині зокрема.