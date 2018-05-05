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05 Травень 2018, Київ 17:27
Новини | Події

ДСНС: на стоянці в Києві горіли 54 автомобілі

Пожежник під час гасіння вогню, Київ, 5 травня 2018 року

На Столичному шосе у Києві на відкритій автостоянці сталася пожежа на площі 200 квадратних метрів, вогнем пошкоджені понад 50 автомобілів, повідомляє прес-служба управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про пожежу надійшло о 13:19 5 травня. Приблизно через годину вогонь загасили, повідомили у ДСНС.

Пожежу гасили 50 пожежників і 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Про причину пожежі не повідомляють.

Через спеку Укргідрометцентр раніше попереджав про надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки в Україні і в Києві та на Київщині зокрема.

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