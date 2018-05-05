Етно-фест «Традиції. Емоції. Життя» стартував у Києві

5 травня Київ уперше приймає міжнародний етнічний культурний фестиваль «Традиції. Емоції. Життя», завдання якого – познайомити містян із традиційними музикою, співами, ремеслами і кухнею народів, які живуть в Україні. Також на фестивалі представлені традиційні страви Ізраїлю, Іспанії, Грузії та США, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Серед завдань фестивалю – зберегти традиції корінних народів й етнічних спільнот України, ознайомити українців з їхніми культурними традиціями та народними ремеслами, повідомила журналістам його головний режисер Галина Олійник.

«Родзинкою» нинішнього фестивалю є показ церемонії традиційного кримськотатарського свята «Хидирлез», а взагалі ми сподіваємось зробити цей фестиваль традиційним для Києва і плануємо проводити його двічі на рік, навесні і восени», – повідомила Олійник.

Фестиваль «Традиції. Емоції. Життя» організований з ініціативи національно-культурних товариств, як діють в Україні, за підтримки Міністерства культури України та Київської міської держадміністрації. У рамках фестивалю українські митці представляють свої роботи і проводять майстер-класи для дітей.

Місцем проведення фестивалю організатори обрали Контрактову площу.