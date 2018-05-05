Фестиваль популяризації української історії в Запоріжжі: В’ятрович розповів про мету

У Запоріжжі розпочався фестиваль «Історія.UA», який триватиме два дні. За словами організаторів, основною метою акції є популяризація знань з історії серед пересічних громадян. У рамках фестивалю організовано книжкові експозиції, продаж історичної літератури, ігри на історичну тематику, відкриті лекції-дискусії істориків, присвячені різноманітними сторінкам української історії.

Один з організаторів фестивалю, директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович розповів: «Одним з головних завдань є популяризація історії, поширення інформації по українське минуле, в першу чергу, про ХХ століття, яке було найбільш замовчуваним, з одного боку, а з іншого – найбільш оббріхуваним. Чи не найбільше міфів, стереотипів стосуються якраз історії ХХ століття. Ми чудово бачмо, як існування цих міфів у суспільній свідомості використовується російською пропагандою. Ми бачимо, як цей високий рівень незнання українцями історії використовується у політичних, інформаційних, псевдоісторичних маніпуляціях. Відповідно, ми намагаємося популяризувати історію різними способами. Мова йде про конференції, про публікації науково-популярні, про різноманітні виставки… І одним з таких форматів тестових, що ми започаткували минулого року, є фестиваль «Історія.UA», де ми показуємо здобутки в популяризації історії. З іншого боку, зустрічаємося з істориками, щоб один одного повчити, як далі популяризувати історію».

«Такий фестиваль вперше було проведено минулого року в Києві. І ми побачили, що такий формат спілкування в популярному форматі сприймається більшістю українців, і, відповідно, визріло рішення проводити такі заходи не тільки в Києві, який інформаційно насичений, а в обласних центрах, де потрібна така інформаційна робота», – додав В’ятрович.

Біля будівлі Запорізької обласної універсальної бібліотеки, в стінах якої проходять відкриті лекції істориків, організовано виставку народних майстрів і виступи національних колективів регіону. В рамках фестивалю в Запоріжжі також відбудеться допрем’єрний показ фільму «Таємний щоденник Симона Петлюри» та концерт гурту «Гайдамаки».

Фестиваль «Історія.UA» був започаткований восени минулого року в Києві. Запоріжжя – перше обласне місто України, де проходить ця акція.