Мінекономіки назвало товари, на які США припинили безмитний режим

Міністерство економічного розвитку і торгівлі повідомило, що Сполучені Штати Америки припинили дію своєї Генералізованої системи преференцій для 155 різновидів українських товарів.

Ідеться про деякі продукти харчової, легкої, деревообробної промисловості, машинобудування, деякі електроприлади. Вони, за повідомленням міністерства, ще з 26 квітня не користуються правом безмитного ввезення на територію США відповідно до ухваленого того дня рішення Офісу торговельного представника США.

Із повним переліком товарних груп можна ознайомитись за посиланням: http://bit.ly/2HUpPfC

Нині Генералізована система преференцій дає можливість безмитного ввезення на територію США понад 3 500 різновидів товарів із України.

Мінекономрозвитку, мовиться в повідомленні, «перебуває в постійному діалозі з урядом США та працює над вирішенням проблеми».

Водночас у міністерстві наголосили, що зняття обмежень у рамках Генералізованої системи преференцій значною мірою залежить від ухвалення Верховною Радою України проекту закону № 7466, відомого як законопроект «Про організації колективного управління».

«Проект закону № 7466 розробило Мінекономрозвитку. Його мета ‒ встановлення в Україні ефективної та прозорої системи колективного управління майновими правами у сфері авторського права і суміжних прав», ‒ додало міністерство і нагадало, що 1 березня Верховна Рада України підтримала законопроект у першому читанні, а 19 квітня народні депутати розпочали розгляд цього законопроекту у другому читанні.

Президент США Дональд Трамп наприкінці грудня 2017 року повідомив Конгрес, що його адміністрація має намір припинити низку преференцій щодо безмитної торгівлі з Україною через недостатнє забезпечення Києвом належного та ефективного захисту прав інтелектуальної власності.

У США й раніше вже не раз критикували Київ за недостатній, за оцінкою Вашингтона, рівень захисту авторських і суміжних прав. Україна також зазнавала через це певних санкцій США.