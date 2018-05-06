В Афганістані через вибух в мечеті загинули щонайменше 10 людей

В Афганістані стався вибух у мечеті у східній провінції Хост, внаслідок інциденту щонайменше 10 людей загинули, ще 30 поранені, повідомили чиновники.

Бомба була закладена в наметі, який використовувався як центр реєстрації виборців на території мечеті, повідомив агенції AFP начальник поліції провінції Хост Абдул Ганан Задран.

Представник місцевої ради Абдул Валі Вахідзі зазначив, що кількість жертв може збільшитися, оскільки інформація на даний момент є попередньою.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.

Минулого місяця внаслідок вибуху поблизу центру реєстрації виборців у Кабулі загинули щонайменше 57 людей та поранено 119. Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за цей напад.

Парламентські вибори та вибори до рад провінцій Афганістану планують провести 20 липня.