ЄС і США засудили затримання учасників акції «Він нам не цар» в Росії

У Євросоюзі засудили масові затримання учасників акції «Він нам не цар» в Росії і вимагають негайного звільнення всіх затриманих.

«Дії російської влади по всій країні загрожують фундаментальному праву на свободу вираження і зборів в Російській Федерації. Затримання журналістів також порушують свободу ЗМІ», – йдеться в заяві Європейської служби зовнішньополітичної діяльності від 5 травня.

Незважаючи на те, що частина акцій не була узгоджена, це не виправдовує жорстокість поліції і масові затримання, вважають в ЄС.

США також засудили дії Росії і зажадали негайного звільнення затриманих в ході протестів, написала написала Державного департаменту Гізер Науерт.

«Політичні лідери, які впевнені у своїй легітимності, не заарештовують мирних супротивників за участь в протесті», – написала вона у twitter.

У Росії 5 травня по всій країні відбулися акції «Він нам не цар» напередодні інавгурації російського президента Володимира Путіна на четвертий термін. За даними російського незалежного правозахисного медіа-проекту «ОВД-Інфо», загалом затримали близько 1 тисячі 230 людей. У столиці Москві число затриманих на акції, що не була погоджена владою, сягнуло 592 осіб, у другому місті Росії Санкт-Петербурзі говорять про 112 затриманих. Частину затриманих відпустили.

Крім того, під час акції у Москві силовики затримали журналіста проекту Радіо Свобода та «Голосу Америки» «Настоящее время» Олексія Александрова.