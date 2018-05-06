В Афганістані число загиблих внаслідок вибуху в мечеті зросло до 13

В Афганістані кількість загиблих внаслідок вибуху в мечеті, що використовувалася як центр реєстрації виборців, зросла до 13 людей, ще 30 поранені.

Представник уряду провінції Таліб Мангал заявив, що вибуховий пристрій здетонував близько 14:30 за місцевим часом, це призвело до загибелі цивільних осіб, які зібралися як для молитви, так і для реєстрації на голосування.



Раніше повідомлялося про 10 загиблих.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.

Минулого місяця внаслідок вибуху поблизу центру реєстрації виборців у Кабулі загинули щонайменше 57 людей та поранено 119. Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за цей напад.

Парламентські вибори та вибори до рад провінцій Афганістану планують провести 20 липня.