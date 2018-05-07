СБУ: напад на учасника АТО в Києві організував громадянин Росії

СБУ встановила, що організатором нападу на учасника бойових дій на Донбасі, захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича є громадянин Росії.
«Оперативники спецслужби задокументували, що організатором нападу на учасника АТО є громадянин Росії, який покинув територію України 4 травня та переховується у Польщі. Всі фігуранти справи встановлені та для проведення невідкладних слідчих дій будуть доставлені до Києва. Досудове слідство триває», – йдеться у повідомленні.
«Встановлено, що більшість нападників виїхала до Харкова, де, за інформацією СБУ, була затримана працівниками поліції», – заявили в спецслужбі.
Поліція розслідує напад на учасника АТО в Києві за статтею 296 (хуліганство, вчинення із застосуванням зброї) Кримінального кодексу України.
За даними МВС, у Києві на Подолі ввечері 2 травня чоловік проходив вулицею і відчув удар у спину.
«Озирнувшись, він побачив трьох молодиків і двох дівчат, які були одягнені в маски. Зловмисники накинулися на чоловіка, унаслідок чого він дістав колото-різане поранення в спину», – йдеться в повідомленні.
Потерпілого госпіталізували, йому надали необхідну допомогу.
Поліцейські опитали свідків і очевидців події, а також переглянули відео з камер спостереження. Зараз силовики розшукують нападників.
Увечері 2 травня поліція Києва повідомила, що на Подолі в Києві невідомі напали на чоловіка, 1989 року народження, його доправили до відділення хірургії обласної клінічної лікарні. У поліції не уточнювали особу потерпілого, проте у соцмережах повідомили, що нападу зазнав Дмитро Вербич, колишній захисник Донецького аеропорту.
Радіо Свобода влітку 2015 року записала інтерв’ю із Дмитром Вербичем, командиром 3 роти 5 окремого батальйону ДУК ПС, позивний «Івіч».
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