СБУ: напад на учасника АТО в Києві організував громадянин Росії

СБУ встановила, що організатором нападу на учасника бойових дій на Донбасі, захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича є громадянин Росії.

«Оперативники спецслужби задокументували, що організатором нападу на учасника АТО є громадянин Росії, який покинув територію України 4 травня та переховується у Польщі. Всі фігуранти справи встановлені та для проведення невідкладних слідчих дій будуть доставлені до Києва. Досудове слідство триває», – йдеться у повідомленні.

«Встановлено, що більшість нападників виїхала до Харкова, де, за інформацією СБУ, була затримана працівниками поліції», – заявили в спецслужбі.

Поліція розслідує напад на учасника АТО в Києві за статтею 296 (хуліганство, вчинення із застосуванням зброї) Кримінального кодексу України.

За даними МВС, у Києві на Подолі ввечері 2 травня чоловік проходив вулицею і відчув удар у спину.

«Озирнувшись, він побачив трьох молодиків і двох дівчат, які були одягнені в маски. Зловмисники накинулися на чоловіка, унаслідок чого він дістав колото-різане поранення в спину», – йдеться в повідомленні.

Потерпілого госпіталізували, йому надали необхідну допомогу.

Поліцейські опитали свідків і очевидців події, а також переглянули відео з камер спостереження. Зараз силовики розшукують нападників.

Увечері 2 травня поліція Києва повідомила, що на Подолі в Києві невідомі напали на чоловіка, 1989 року народження, його доправили до відділення хірургії обласної клінічної лікарні. У поліції не уточнювали особу потерпілого, проте у соцмережах повідомили, що нападу зазнав Дмитро Вербич, колишній захисник Донецького аеропорту.

Радіо Свобода влітку 2015 року записала інтерв’ю із Дмитром Вербичем, командиром 3 роти 5 окремого батальйону ДУК ПС, позивний «Івіч».