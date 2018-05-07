Узбекистан: журналіста, звинуваченого в закликах скинути владу, засудили, але звільнили з-під варти

В Узбекистані журналіста, звинуваченого в закликах скинути владу, визнали винним у цьому, але звільнили з-під варти.

Як вирішив міський суд столиці Ташкента, журналіст Бобомурод Абдуллаєв винен у використанні засобів інформації для закликів усунути уряд країни. Як покарання йому встановили 20-відсоткові відрахування з заробітної плати протягом трьох років на користь держави.

Трьох співвідповідачів у цій справі, блогера Гайота Насріддінова і підприємців Равшана Салаєва і Шавката Оллойорова, визнали не винними.

Звинувачення стосувалися низки статей про осіб, наближених до попереднього авторитарного президента Узбекистану Іслама Карімова, підписаних псевдонімом «Усмон Гакназаров», яким користувався більш ніж один автор. Абдуллаєв, якого арештували у вересні 2017 року, заперечував свою вину і заявляв, що тільки робив свою роботу як журналіст.

Справа, за якою спостерігали правозахисники, вони вважали випробуванням для влади президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва, який пообіцяв рефоми, коли прийшов до влади після смерті Іслама Карімова 2016 року.

Мірзійоєв справді здійснив деякі реформи, зокрема в силових структурах країни. Правозахисна організація Human Rights Watch восени 2017 року заявляла, що влада Узбекистану зробила «деякі позитивні кроки», але закликала зробити постійним поліпшення в галузі прав людини.