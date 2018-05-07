Метеорологи підрахували температурні рекорди в Києві на початку травня

Метеорологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського порахували температурні рекорди в Києві, побиті цього року за чотири дні травня, з другого по п’яте.

За їхніми даними, за цей час було зафіксовано загалом десять температурних рекордів за всю 137-річну історію регулярних метеорологічних спостережень у столиці України.

Зокрема, ніч на 2 травня у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року, стовпчик термометра не опустився нижче від +15,7° С, що на 0,3° С вище від попереднього рекордного значення 1977 року.

Також 2 травня було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,0° С, тобто повторено найвище значення 1934 року. У зв’язку з цим середньодобова температура також перевищила на 0,1° С попереднє історичне значення того ж 1934 року. Вона становила +22,8°С, що на 10,6° С вище за кліматичну норму для цієї дати.

3 травня було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,2° С, що на 1,4° С вище від попереднього максимуму 1934 року. У зв’язку з цим і середньодобова температура також перевищила на 0,8° С історичне значення того ж 1934 року, вона становила +22,8° С.

Ніч на 4 травня виявилась найтеплішою з 1881 року у столиці. Стовпчик термометра не опустився нижче за +15,3° С, що на 0,8° С тепліше, ніж це було у 1934 році.

4 травня було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,1° С, що на 1,2° С вище від попереднього максимуму 1911 року. У зв’язку з цим і середньодобова температура також перевищила на 0,3° С історичне значення 1934 року. Вона становила тоді +22,8° С.

І 5 травня було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,2° С, що на 1,8° С вище від попереднього максимуму 1954 року. У зв’язку з цим і середньодобова температура також перевищила на 1,8° С історичне значення того ж 1954 року, коли вона становила +23,8° С.

6 травня на Київщині розпочалося зниження температури повітря, але все ж вона дещо перевищує кліматичну норму, додали метеорологи.