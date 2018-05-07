Синоптик: 8 і 9 травня погода в Україні буде нестійкою, з періодичними грозами

8 і 9 травня погода в Україні буде нестійкою, з періодичними грозовими дощами, повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Вона зазначила, що найменша ймовірність дощів – на сході країни.

«Температура повітря 8 травня 24-28 градусів. Нюанси. Вздовж лінії Суми – Кривий Ріг – Миколаїв – Одеса очікується 19-24 градуси, тобто свіжіше. Цікавою буде температурна картина 9 травня: скрізь 25-29 градусів, на півдні та в прикарпатських районах похолоднішає до 16-23 градусів», – розповіла Діденко.

Вона додала, що 7 травня в Києві очікують дощ з грозою, вночі 8 травня – дощ, вдень – без істотних опадів, увечері дощ з грозою мають відновитися. За її словами, 9 травня «дощі грозами будуть ходити колами навколо столиці, але якоїсь серйозної зливи не видно». Температура повітря очікується на рівні 25-28 градусів.

За даними Укргідрометцентру, практично на всій території України 8 і 9 травня очікується слабкий дощ із грозою.