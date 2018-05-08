В Україні з нагоди Дня пам’яті й примирення заплановані понад 500 заходів – МВС

В Україні з нагоди Дня пам’яті та примирення заплановані понад 500 заходів, в яких візьмуть більше 84 тисяч людей.

Як повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ, безпеку і порядок забезпечуватимуть понад 3,6 тисячі правоохоронців.

День пам’яті та примирення – це пам’ятний день в Україні, який відзначають 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини. Відповідно до указу президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є «гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму».