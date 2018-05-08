МОН роз’яснює порядок зарахування у 1-й клас: заяву потрібно подати до 31 травня

Міністерство освіти і науки роз'яснює порядок зарахування у 1-й клас у 2018 році.

Як повідомляє прес-служба МОН, заяву про зарахування потрібно подати до школи до 31 травня.

У міністерстві наголошують, що дитина не зобов’язана, а має право навчатися в закладі освіти, на території обслуговування якого вона проживає, проте, відповідно до закону «Про загальну середню освіту», право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи.

Заклади дошкільної та загальної середньої освіти, як стверджують в МОН, зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах (або на веб-сайтах своїх засновників, міських рад) інформацію про закріплену за ними територію обслуговування.

У міністерстві наголошують, що відмовити у зарахуванні дитини до школи, на території обслуговування якої вона проживає, не мають права – проте можуть бути виняткові ситуації, коли потужність закладу не дозволяє зарахувати всіх.

Якщо батькам неправомірно відмовили в зарахуванні дитини, вони мають впродовж 2 днів письмово оскаржити рішення школи в районному управлінні освіти, додають у відомстві.

Батьки (один з батьків) мають право подати до 31 травня необхідні документи до будь-якого закладу освіти для зарахування на вільні місця, кількість шкіл, в які можна подати документи, необмежена.

У МОН зауважують, що вільні місця можуть з’явитися після 1 червня, коли будуть зараховані діти, місце проживання яких було підтверджене, кожен заклад освіти зобов’язаний оприлюднити кількість таких вільних місця впродовж 2 робочих днів з моменту їх появи.

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Як повідомляла міністр освіти Лілія Гриневич в коментарі Радіо Свобода, влаштувати першокласника в школу не за місцем проживання в цьому році можна буде лише у разі наявності в школі вільних місць, на такі місця в школах можуть почати приймати за жеребкуванням.