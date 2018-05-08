У Празі облили рожевою фарбою пам’ятник маршалу Івану Конєву

У Празі в ніч на вівторок, 8 травня, рожевою фарбою облили пам’ятник маршалу Радянського Союзу Івану Конєву. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода з місця події.

На пам’ятнику також зроблений напис від руки чеською мовою: «Той, що жодного разу не вистрілив».

У радянській історіографії маршал Конєв вважається керівником звільнення Праги в 1945 році. Однак, за даними сучасних істориків, війська під командуванням Конєва увійшли в уже звільнену Прагу, яку на цей момент взяли під контроль учасники Празького повстання.

Чеські історики зазначають, що коли маршал Конєв зі своїми підрозділами приїхав 9 травня 1945 року в місті залишалися лише кілька загонів СС.

У грудні 2017 року празький пам'ятник маршалу Івану Конєву, розташований в Празі-6 – одному з адміністративних районів столиці Чехії, кілька разів опинявся в центрі уваги. Наприкінці листопада тут відбулася організована Комуністичною партією Чехії демонстрація проти планів районної адміністрації частково змінити зовнішній вигляд пам'ятника. На акції протесту зібралися приблизно 150 осіб, в тому числі внучки маршала Анна і Олена. Слідом за цим невідомі нанесли на постамент червоною фарбою дві дати: 1956 і 1968.

Це пов’язано з планами районної адміністрації в ході реконструкції пам’ятника зняти розміщену тут табличку, що нагадує про «порятунок Праги від знищення завдяки силам 1-го Українського фронту, якими командував Конєв під час Другої світової війни», і замінити її табличкою з історичною довідкою про роль маршала в придушенні Угорського повстання 1956 року і введення військ країн Варшавського договору до Чехословаччини в 1968 році. Проти цього, серед інших, виступило і посольство Росії в Чехії.