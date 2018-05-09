Поліція заявляє, що не отримувала заяви через напад на голову «Росспівробітництва» в Києві

Поліція Києва не отримувала звернень через напад на голову Росспівробітництва Костянтина Воробйова. Про це Радіо Свобода повідомили в прес-службі столичної поліції.

«Наразі не надходила заява», – розповіли у відділі комунікації поліції.

Правоохоронці не виключили, що до них надійде звернення в майбутньому.

Перед цим про напад на Воробйова повідомив волонтер Родіон Шовкошитний. Він заявив, що праворадикальна організація «С14» облила його, зокрема, зеленкою. Пізніше сам Воробйов у коментарі «РИА Новости» підтвердив інформацію про напад.

Будівля «Росспівробітництва» раніше зазнавала нападів. Зокрема, 18 лютого у Києві відбулася акція «Смерть Росії», ініційованої організацією «ОУН» Миколи Коханівського, учасники якої (близько 100 осіб) атакували офіс «Росспівробітництва» (представництва російського Федерального агентства у справах СНД, співвітчизників за кордоном і міжнародної гуманітарної співпраці) та дві пов’язані з Росією банківські установи.