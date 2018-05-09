Бойовики обстріляли Миронівське на Донеччині – поліція

Увечері 8 травня підтримувані Росією бойовики обстріляли селище Миронівське в Донецькій області, повідомила прес-служба Національної поліції України.

За даними правоохоронців, пошкоджені три будинки на вулиці Енергетиків, постраждалих немає.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України («терористичний акт»).

Міністерство оборони України повідомляло, що у ніч на 8 травня трапився обстріл селища Лоскутівка, що в Попаснянському районі на Луганщині. Унаслідок вогню був пошкоджений газопровід, водовід та лінії електропередач. Крім того, два будинки були повністю зруйновані, ще шість пошкоджені.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.