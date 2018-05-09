Унаслідок обстрілу селища на Луганщині зруйновані 2 будинки, ще 6 пошкоджені – штаб

Унаслідок обстрілу селища Лоскутівка, що в Попаснянському районі на Луганщині зруйновані два будинки, ще шість пошкоджені, повідомив речник Міністерства оборони України. Він зазначив, що інцидент трапився близько 1 години ночі 8 травня.

«У результаті обстрілу житлові будинки на вулицях Первомайська та Харківська влучило щонайменше 10 артилерійських снарядів калібру 152 мм. На щастя, обійшлося без постраждалих. Проте внаслідок обстрілу пошкоджено газопровід, водовід та лінії електропередач, 2 будинки повністю зруйновані, а ще 6 зазнали суттєвих пошкоджень», – сказав речник.

Він зазначив, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України («терористичний акт»).

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.