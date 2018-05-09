Штаб: п’ятеро українських військових постраждали на Донбасі 8 травня

П’ятеро українських військових постраждали на Донбасі 8 травня, повідомив речник Міністерства оборони України.

За його словами, троє солдатів отримали поранення, ще двоє – бойові травми. Їх доставили до медичних закладів для надання кваліфікованої медичної допомоги. Стан здоров’я одного з постраждалих – тяжкий, двох – середньої тяжкості, ще двох – задовільний.

Речник розповів, що 8 травня підтримувані Росією бойовики здійснили 57 обстрілів. Українська армія відкривала вогонь у відповідь близько 30 разів.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що українська армія дев’ять разів порушила режим тиші. В угрупованні «ЛНР» звинувачують Збройні сили України у восьми таких порушеннях.

Тристороння контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.