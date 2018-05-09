У Миколаєві 9 травня затримали двох людей через «георгіївську стрічку» – поліція

У Миколаєві під час заходів з нагоди Дня перемоги над нацизмом до поліції доставили двох людей через спроби використати заборонену символіку.

Як повідомляє прес-служба місцевої поліції, щодо них склали адміністративні протоколи за статтею «Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки».

Грубих порушень публічного порядку не допущено, додають у поліції.

За даними МВС, всього до органів поліції упродовж масових заходів 9 травня доправили 28 осіб, проти 16 із них склали адмінпротоколи, зокрема за статтею «виготовлення та пропаганда георгіївської стрічки».

Крім того, у МВС повідомили про відкриття п’яти кримінальних проваджень: чотири за статтею «виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки» і одне – за статтею «умисне легке тілесне ушкодження».

9 травня в Україні посилені заходи безпеки через масові акції.

Україні 9 травня відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цю пам’ятну дату Верховна Рада України встановила 9 квітня 2015 року на реалізацію політики декомунізації. Раніше ця дата офіційно іменувалася Днем Перемоги у Великій вітчизняній війні 1941-1945 років. Термін «Велика вітчизняна війна» використовували в колишньому СРСР, щоб підкреслити, що у війні 1941 – 1945 років громадяни захищали Радянський Союз як спільну вітчизну.