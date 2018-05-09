МВС: до поліції 9 травня доправили 28 осіб

Міністерство внутрішніх справ України повідомляє, що всього до органів поліції упродовж масових заходів 9 травня доправили 28 осіб, проти 16 з них склали адмінпротоколи, зокрема за статтею «виготовлення та пропаганда георгіївської стрічки».

Крім того, у МВС повідомили про відкриття п’яти кримінальних проваджень: чотири за статтею «виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки» і одне – за статтею «умисне легке тілесне ушкодження».

При цьому, як повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, грубих порушень публічної безпеки і порядку під час масових заходів 9 травня не було зафіксовано.

«Загалом з нагоди 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відбулося близько 1600 заходів, участь у них взяли понад 460 тисяч осіб. У посиленому режимі працювали 27 тисяч правоохоронців», – сказав Яровий.

Раніше в МВС повідомили, що затримали загалом по Україні 14 людей через використання забороненої комуністичної тоталітарної символіки.

Поліція Києва повідомляла про затримання чоловіка з рушницею, який намагався пройти на територію проведення масових заходів з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

9 травня в Україні були посилені заходи безпеки через масові акції.

В Україні 9 травня відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цю пам’ятну дату Верховна Рада України встановила 9 квітня 2015 року на реалізацію політики декомунізації. Раніше ця дата офіційно іменувалася Днем Перемоги у Великій вітчизняній війні 1941-1945 років. Термін «Велика вітчизняна війна» використовували в колишньому СРСР, щоб наголосити, що у війні 1941 – 1945 років громадяни захищали Радянський Союз як спільну вітчизну.