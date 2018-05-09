9 травня у Львові: футболка СРСР, помальований паркан і без сутичок

Львів – Сьогодні зранку десятки людей із квітами прийшли на Личаківське військове кладовище у Львові (так зване Марсове поле) і на Пагорб слави. Вони без перешкод поклали квіти у місцях поховання радянських солдатів, офіцерів радянської Червоної армії та працівників НКВС.

80-річний львів’яни Сергій Воронін прийшов у футболці з забороненою радянською символікою, яку одягнув під сорочку. Поліцейські попросили чоловіка застібнути сорочку і на автозаці вивезли з Марсового поля.

«Я спеціально одягаю цю футболку 9 травня у День перемоги, бо ця символіка перемогла», – пояснив Сергій Воронін.

Ще трьох людей, двоє з яких належать до націоналістичних організацій Львова, патрульні поліції затримали на місці, де вони написали на паркані, яким обгороджений Монумент слави, слова «советська окупація» та «окупація». Одразу написи були замальовані. Один із молодих людей взяв на себе провину, і на нього поліцейські склали протокол за статтею «дрібне хуліганство». Монумент слави перебуває в аварійному стані, за рішенням міської влади, його обгородили парканом за 400 тисяч гривень і планують демонтувати.

Десятки представників праворадикальних організацій зранку зібрались на Пагорбі слави, де стежили, щоб ніхто не приніс зі собою заборонену радянську символіку. На цьому місці обійшлось без сутичок. Лише відбулась словесна перепалка між націоналістами і прихильниками радянського минулого.

На так званому Марсовому полі, яке називається Личаківське військове кладовище, на плитах викарбовані понад 3 тисячі прізвищ, вказані військові звання, але на більшості немає ані дати народження, ані дати смерті.

«Це робилось спеціально. Бо тут поховано багато офіцерів НКВС, які чинили репресії у регіоні, і їм чинили спротив місцеве населення і УПА. А меморіал на Пагорбі слави був збудований у радянський час. Назва ще з часів Першої світової війни, бо тут були поховані солдати російської армії. А вже після Другої світової війни сюди привезли і поховали понад 250 солдатів. Вони загинули не на цій території, а були привезені, зокрема і з Німеччини. Двох героїв СРСР у 2000-х роках перепоховали в Росії», – розповів Радіо Свобода директор музею-заповідника «Личаківський цвинтар» Михайло Нагай.

Офіційні заходи у Львові відбулись 8 травня у День пам’яті та примирення. По Львову 8 і 9 травня вивішені українські прапори з жалобними стрічками.