9 травня. Шана загиблим чи «можем повторить»?

В окупованому Донецьку організатори параду до Дня перемоги на своєму заході нарахували 35 тисяч глядачів. Зокрема, пройшла колона «Безсмертного полку» – учасники акції несли транспаранти з фотографіями тих, хто брав участь у Другій світовій війні, а також фотографії представників збройних формувань бойовиків, які загинули в нинішній війні України з Росією. А в Росії на Красній площі в Москві відбувся військовий парад. Як повідомляють російські ЗМІ, була продемонстрована нова бойова техніка. Натомість президент України Петро Порошенко напередодні заявив: «Вони святкують у мілітарному угарі, агресивно наїжачившись на цілий світ, а ми відзначаємо ці дні, нарешті, разом з усією Європою. Ми кажемо: «Ніколи знову». Вони кажуть: «Можем повторить». Про святкування 9 травня говорили учасники програми «Ваша Свобода»: кореспондент Української служби Радіо Свобода Мар’ян Кушнір, продюсер Радіо Донбасс.Реалії Олександр Демченко та журналістка Російської служби Радіо Свобода Олена Риковцева.