У Дніпрі члени забороненого «Союзу радянських офіцерів» принесли чорну зірку

У Дніпрі на заходах з нагоди 9 травня члени забороненої судом громадської організації «Союз радянських офіцерів» принесли до пам’ятника Слави чорну зірку. Як зазначали самі організатори, цей символ хоч і нагадує радянський, але не заборонений законодавством.

Водночас керівник організації Віктор Марченко заявив: «Чорна зірка для Дніпра, а червону ми повернемо, коли буде Дніпропетровськ». Колона, яка пройшла на чолі із ним, скандувала «Фашизм не пройде!»

Окремі громадяни агресивно реагували на плакати з лозунгами проукраїнських активістів, як-то «9 травня – не свято, а день скорботи», «Донецьк і Луганськ – це Україна» тощо.

Як розповів заступник начальника обласної поліції Володимир Богоніс, проходженню цієї колони до пам’ятника передував інцидент: до чорної зірки була прикріплена червона, поліція заборонила її використовувати.

«Загалом пройшло все мирно і суттєвих порушень правопорядку не було. Був конфлікт з «Союзом радянських офіцерів» через ту символіку, яку вони хотіли використовувати, – червону зірку, але вони її зняли», – сказав Володимир Богоніс.

Він також повідомив, що на заходах біля пам’ятника Слави за радянську символіку затримали одну особу. Чоловік з червоним прапорцем не погодився на складання протоколу про адміністративне порушення на місці, тому його було доправлено до райвідділу поліції.

Окрім того, під час заходів через терористичну загрозу (інформацію про таку можливість надала СБУ) діяла пропускна система, правоохоронці перевіряли особисті речі громадян Як поінформував Богоніс, у перебігу перевірок була вилучена травматична зброя, ножі, метальні «зірочки» тощо.

У вівторок біля пам’ятника Слави в Дніпрі відбулися заходи з нагоди 9 травня. Покладання квітів різними колонами було розведене в часі. Спершу до пам’ятника підійшли представники влади, ветерани, члени громадських і релігійних організацій, профспілки, учасники бойових дій на сході України на чолі з мером Борисом Філатовим, потім – колона «Опозиційного блоку» на чолі з народним депутатом Олександром Вілкулом. Пізніше – колона громадян на чолі з керівником забороненої громадської організації «Союз радянських офіцерів» Віктором Марченком.

Колони «Опозиційного блоку» та «радянських офіцерів» зустрічали активісти з проукраїнськими гаслами, а також учасники бойових дій на Донбасі з плакатом «Зламали хребет Гітлеру, зламаємо і Путіну». Далі словесних перепалок не зайшло.

До охорони правопорядку залучили майже 2 тисячі правоохоронців.

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – державне свято та вихідний день в Україні, який офіційно відзначають 9 травня, розпочинаючи з 2016-го року. Прийшло на заміну радянському святу «День Перемоги», яке відзначали в СРСР, а потім в Україні до 2015 року включно.