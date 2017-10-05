Суд у Дніпрі відхилив апеляцію «Союзу радянських офіцерів», який оскаржував заборону організації

«Союз радянських офіцерів» у Дніпрі програв апеляцію на судове рішення про заборону організації. Апеляційний суд Дніпропетровської області відхилив його апеляцію на рішення суду першої інстанції, за яким ця громадська організація була заборонена.

Представники «Союзу радянських офіцерів» на суд не з’явились. Водночас на нього прийшли активісти з громадської організації «С14», які стежать за процесом.

«С14» також звернулась із заявою до поліції, вимагаючи відкрити кримінальне провадження проти «Союзу радянських офіцерів» і його керівництва через «проросійські заклики» і «використання комуністичної символіки». Провадження не було відкрите.

У коментарі Радіо Свобода раніше телефоном керівник громадської організації «Союз радянських офіцерів» Віктор Марченко заявив, що вважає звинувачення проти себе та своєї організації необґрунтованими. Він не заперечував, що навесні 2014 року піднімав російський «триколор» біля мерії Дніпра, але каже, що робив це виключно «на знак дружби України й Росії», додаючи, що опоненти в цей час також використовували «неукраїнську символіку» – прапори Євросоюзу.

Позивачем у цій справі виступило міське управління юстиції. Позов до суду щодо заборони діяльності організації був зареєстрований ще в червні 2014 року.

У червні 2017 року у Дніпрі окружний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону громадської організації «Союз радянських офіцерів». Суд виніс рішення, дослідивши матеріали і вислухавши свідків.

За словами свідків у справі, у березні 2014 року це громадське об’єднання «вчиняло дії, спрямовані на ліквідацію незалежності України, закликало сусідню державу до порушення суверенітету і територіальної цілісності України». Свідки також повідомили, що 2014 року на мітингах члени організації заявляли, що чекають на «русскую освободительную армию».

1 та 9 травня цього року у Дніпрі відбулись мітинги, ініційовані організацією «Союз радянських офіцерів», із червоними прапорами та «георгіївськими» стрічками. 22 червня вже заборонена судом організація провела «антифашистський» марш.