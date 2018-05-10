Прокурор вимагав 15 тисяч доларів у підозрюваного – Сарган

У Донецькій області інспектори Генпрокуратури та співробітники СБУ викрили прокурора, який вимагав у підозрюваного в кримінальному провадженні 15 тисяч доларів США за зміну запобіжного заходу – із тримання під вартою на інший. Про це 10 травня повідомляє відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

«08.05.2018 слідчими Служби безпеки України спільно зі співробітниками Служби безпеки України в Донецькій області та за процесуального керівництва прокурорів Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України задокументовано факт отримання частини неправомірної вигоди прокурором прокуратури Донецької області в сумі 120 тисяч гривень», – ідеться в повідомленні.

Прокурор затриманий в порядку ст. 208 КПК України, за вчинення злочину передбаченого ч.3 ст. 368 КК України («Одержання хабара в особливо великому розмірі»). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

У ГПУ додали, що затриманий працював у відділі нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Донецької області.