Раді пропонують дозволити націоналізацію російського майна

Верховній Раді пропонують передавати у власність України майно держави-агресора чи юридичної або фізичної особи, які порушили вправа та інтереси України та її громадян.

Це передбачає законопроект № 8340, який зареєстрований 8 травня на сайті Ради.

Документом, серед іншого, пропонується доповнити перелік видів санкцій такими як «заборона діяльності суб’єктів права власності і господарювання, в тому числі держави-агресора»,«перехід у власність України майна держави…юридичної або фізичної особи, які порушили відповідні права та інтереси України та її громадян».

Також у пояснювальній записці вказується, що потрібно удосконалити норми закону «Про санкції» передовсім щодо застосувань спеціальних економічних санкцій до «українських юридичних осіб, юридичних осіб, які перебувають під контролем української юридичної особи, громадян України» за проведення господарську діяльність з Росією як державою-агресором».

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Україна визнала Росію державою-агресором.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.

