Британським уболівальникам рекомендують враховувати політичну ситуацію в Україні

Посольство Великобританії в Україні рекомендує британським уболівальникам бути обізнаними з політичною ситуацією, зокрема, напруженістю відносин між Україною і Росією.

«Більшість поїздок до України відбуваються без проблем, проте були випадки насильницьких нападів на іноземних громадян у Києві, деякі з них, можливо, були на ґрунті расизму, тому виявляйте особливу обережність і будьте пильними. Радимо бути в курсі поточної політичної ситуації (зокрема, напруженості між Україною і Росією) і уникати будь-яких дій, які могли б спровокувати ворожу реакцію», – рекомендують у посольстві.

Британські дипломати також зауважують, що вживання алкоголю в Україні та паління заборонено в громадських місцях (окрім барів і ресторанів).

«Місцеві алкогольні напої здебільшого міцніші, ніж у Великобританії, тому враховуйте це», – радять у посольстві.

Поліція та співробітники служби безпеки стадіону мають повноваження забороняти вхід на стадіон вболівальникам, які перебувають під впливом алкоголю або наркотиків, додають дипломати.

26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінал Ліги Чемпіонів – зіграють іспанський «Реал» та англійський «Ліверпуль».