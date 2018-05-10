Екс-директора Одеського НПЗ розшукує Інтерпол – прокуратура

Колишнього генерального директора Одеського нафтопереробного заводу оголосили в міжнародний розшук.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Одещини, у квітні 2017 року правоохоронці погодили і направили письмове повідомлення про підозру директору публічного акціонерного товариства.

Він підозрюється в участі у діяльності злочинної організації, в умисному ухиленні від сплати зборів, вчиненому службовою особою підприємства, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом створення злочинної організації і ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах при реалізації нафтопродуктів. За даними слідства, у 2013 році члени угруповання залучили до злочинної схеми генерального директора Одеського нафтопереробного заводу. У схемі були задіяні посадові особи Одеської митниці, керівники нафтопереробного заводу, представники підконтрольних підприємств та фіктивних фірм.

У прокуратурі заявляють, що внаслідок оборудок з паливом до державного бюджету не надійшло понад 3 мільярди гривень.

У квітні минулого року в ГПУ повідомили, що колишнього генерального директора і виконавчого директора Одеського нафтопереробного заводу оголосили в розшук.

99,5 відсотків акцій Одеського нафтопереробного заводу належали компанії Empson Limited. 2013 року Антимонопольний комітет України дозволив цій кіпрській компанії купити ці акції Одеського НПЗ, які за кілька місяців до того група СЄПЕК купила в російського «ЛУКойлу». Цю зміну власника, з СЄПЕК на кіпрський офшор, фахівці назвали формальною.

Генеральна прокуратура України визнала групу компаній СЄПЕК Сергія Курченка, якого зараховують до близького оточення колишнього президента Віктора Януковича, злочинною організацією і повідомила про досудове розслідування за фактом створення злочинної організації, «члени якої упродовж 2010–2014 років вчинили низку тяжких та особливо тяжких злочинів у різних сферах економіки з метою заволодіння майном державних підприємств, що входять до системи Міністерства інфраструктури, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, зокрема компаній «Нафтогаз» та «Укргазвидобування», а також Національного банку України»