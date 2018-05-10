Біденко: розробку нового бренду України зробили безкоштовно

Державний секретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко заявляє, що розробку нового бренду «Ukraine NOW UA» («Україна Зараз») зробили безкоштовно.

На своїй сторінці в Facebook у коментарі до одного з постів Біденко на запитання, скільки коштів платників податків витратили на бренд, він написав: «0 гривень 0 копійок».

Агенція Banda, яка розробила бренд, про вартість роботи наразі не повідомляє.

Кабінет міністрів України сьогодні схвалив в розроблений спільно з експертним середовищем бренд «Ukraine NOW UA».

Як повідомляє агенція Banda, Ukraine now – це наймасштабніша міжнародна маркетингова кампанія українського уряду, яка стартує в 2018 році, її ціль – сформувати бренд України у світі, залучити в країну інвестиції та покращити туристичний потенціал.

«Сучасні українці – вони про «зараз». Вони не чекають, не бояться. Вони діють та сворюють саме зараз… Ми хочемо привернути увагу таких же сучасних людей зі всього світу, туристів та інвесторів. Для них важливий цей момент змін. І за дослідженням, це магічне слово «NOW» їх дуже приваблює», – пояснюють в агенції.

За даними Banda, у підготовці до кампанії взяли участь 27 експертів із комісії з питань популяризації України у світі.