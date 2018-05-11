США наполягають на інспекції іранських об’єктів з боку ООН – попри вихід із ядерної угоди

Білий дім прагне, щоб ООН продовжувала перевіряти ядерні об'єкти Ірану, попри рішення президента США Дональда Трампа про вихід Сполучених Штатів із угоди 2015 року.

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10 травня представники адміністрації Трампа заявили, що прагнуть продовжити моніторинг і нададуть Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) фінансування, необхідне для підтримки команди інспекторів в Ірані.

«Сполучені Штати і надалі підтримуватимуть здійснення інспекцій МАГАТЕ в Ірані в повному обсязі повноважень МАГАТЕ», – заявив офіційний представник американської місії в цій агенції ООН.

Угода між Тегераном та світовими державами передбачає, що Іран відкриває будь-який ядерний об’єкт для інспекторів упродовж 24 днів. Домовленості також передбачають цілодобове віддалене спостереження за деякими іранськими об’єктами.