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11 Травень 2018, Київ 07:51
Новини | Міжнародні

США наполягають на інспекції іранських об’єктів з боку ООН – попри вихід із ядерної угоди

Ядерний об’єкт в Араку, за 190 кілометрів на південний захід від Тегерана, Іран, ілюстративне фото

Білий дім прагне, щоб ООН продовжувала перевіряти ядерні об'єкти Ірану, попри рішення президента США Дональда Трампа про вихід Сполучених Штатів із угоди 2015 року.

Докладніше про це: Трамп пригрозив Ірану «серйозними наслідками» в разі відновлення ядерної програми

10 травня представники адміністрації Трампа заявили, що прагнуть продовжити моніторинг і нададуть Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) фінансування, необхідне для підтримки команди інспекторів в Ірані.

«Сполучені Штати і надалі підтримуватимуть здійснення інспекцій МАГАТЕ в Ірані в повному обсязі повноважень МАГАТЕ», – заявив офіційний представник американської місії в цій агенції ООН.

Угода між Тегераном та світовими державами передбачає, що Іран відкриває будь-який ядерний об’єкт для інспекторів упродовж 24 днів. Домовленості також передбачають цілодобове віддалене спостереження за деякими іранськими об’єктами.

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