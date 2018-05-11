Супрун опублікувала рекомендації і корисні додатки з вправами для очей

Виконувач обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун опублікувала рекомендації та корисні додатки з вправами для очей користувачів комп’ютерами.

Як написала вона на своїй сторінці Facebook, користувачам комп’ютером потрібно регулярно робити перерви і тренування для очей, щоб не забувати про це, можна встановити спеціальну програму.

«Підібрали декілька корисних тренажерів для очей, які стануть у пригоді щодня: Save my eyes – додаток, який працює як нагадування про перерву для ваших очей. F.lux – програма, що регулює температуру кольору монітора комп’ютера…Blimb.su – міні-тренажер для очей. Щогодинно нагадує про перерву і пропонує невеликий комплекс вправ. EyeLeo – ще один додаток, який пропонує вправи для очей та регулює кількість часу, проведеного перед екраном», – написала Супрун.

Очільниця МОЗ нагадує, що у багатьох людей, які проводить багато часу перед моніторами, розвивається комп’ютерний зоровий синдром. Очі тих, хто має такий синдром, можуть червоніти або ставати сухими, а зображення розмиватися та подвоюватися. За даними Супрун, ці симптоми дуже часто зустрічаються в користувачів комп’ютерів – по всьому світу їх мають близько 60 мільйонів людей.

