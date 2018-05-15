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15 Травень 2018, Київ 18:54
Новини | Події

Суд в Росії арештував Навального на 30 діб

Затримання Олексія Навального, 5 травня 2018 року

Суд в Росії заарештував на 30 діб російського опозиціонера Олексія Навального за акцію «Він нам не цар».

Його визнали винним порушенні правил проведення масового заходу.

Ще один адміністративний протокол щодо «непокори вимозі поліцейського» сьогодні розглядається.

Олексій Навальний 12 квітня оголосив про проведення масових акцій 5 травня «Він нам не цар» – перед інавгурацією Володимира Путіна, запланованою на 7 травня, і закликав людей вийти на вулиці проти «встановлення монархії». Акція «Він нам не цар» не була узгодженою з владою.

В мережі з’явилося відео затримання Навального на акції проти Путіна в Москві
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В мережі з’явилося відео затримання Навального на акції проти Путіна в Москві

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За даними російського незалежного правозахисного медіа-проекту «ОВД-Інфо», у 26 містах Росії затримали 1 612 людей. Серед них був і Навальний. Затримання засудили США і країни Європейського союзу.

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