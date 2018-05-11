КПВВ «Мар’їнка» відновив роботу – штаб

Контрольний пункт в’їзду-виїзду (КПВВ) «Мар’їнка» відновив роботу, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі.

«КПВВ «Мар’їнка» відкритий та працює у штатному режимі», – заявив штаб.

11 травня військові повідомляли, що пункт тимчасово зупинив роботу «з метою запобігання провокацій з боку російсько-окупаційних військ, забезпечення безпеки громадян».

На лінії розмежування діє лише один КПВВ у Луганській області – «Станиця Луганська», і він є винятково пішохідним. Чотири автомобільні пункти пропуску працюють у Донецькій області – «Майорськ», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове».



Від квітня 2014 року на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Москву в підтримці сепаратистів. Росія ці звинувачення відкидає і заявляє, що на Донбасі можуть бути лише російські «добровольці».