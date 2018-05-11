Поліція відкрила справу про втручання в діяльність Яценюка на посаді прем’єра

Національна поліція розпочала кримінальне провадження за фактом втручання в діяльність Арсенія Яценюка під час його перебування на посаді прем’єр-міністра з метою перешкоджання його діяльності і подальшої відставки з посади голови уряду.

Як повідомляє прес-служба поліції, справу розслідують за статтею 344 Кримінального кодексу України «Втручання у діяльність державного діяча».

За попередніми даними слідства, невідомі здійснювали втручання шляхом підкупу громадян, організації проплачених мітингів та розповсюдження дискредитаційної та неправдивої інформації у ЗМІ та через народних депутатів, експертів.

«За інформацією народного депутата України Олександра Онищенка, лише протягом 2015-2016 років на подібні акції було витрачено понад 30 мільйонів доларів», – заявляють в поліції.

Наразі Яценюк наразі не коментував це повідомлення.

Арсеній Яценюк, який нині очолює «Народний Форнт», з лютого 2014 року по квітень 2016 року був прем’єр-міністром України.