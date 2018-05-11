Прокуратура: під час трансферу Ярмоленка до «Боруссії» шахраї отримали 150 тисяч євро

Під час трансферу гравця збірної України з футболу Андрія Ярмоленка з київського «Динамо» до дортмундської «Боруссії» шахраї отримали 150 тисяч євро, повідомляє прес-служба прокуратури Чернігівської області.

У відомстві нагадали, що згідно з регламентом ФІФА 5 відсотків суми контракту направляють на розвиток спортивних шкіл, у яких виховувався футболіст. Ярмоленко з 1997 до 2006 року був гравцем спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу «Юність» у Чернігові.

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«Водночас з причин, які установлюються у ході слідства, частина платежу солідарності у сумі 150 тисяч євро на підставі підроблених документів перераховано одній з громадських організацій із співзвучною назвою, яка відношення до виховання футболіста не має. У подальшому громадською організацією частину цих коштів перераховано на рахунки одного з суб’єктів господарювання», – заявили в прокуратурі.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею «шахрайство».

Ярмоленко перейшов до «Боруссії» у серпні 2017 року. До цього з 2006 року він грав за київське «Динамо». Вартість трансферу склала 25 мільйонів євро.