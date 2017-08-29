Трансфер Ярмоленка в «Боруссію» відновлює репутацію українського футболу – оглядач

Трансфер гравця футбольного клубу «Динамо» (Київ) Андрія Ярмоленка до німецького клубу «Боруссія» (Дортмунд) сколихнув український футбольний світ. Коментатори вважають це дуже гарною новиною на тлі падіння рівня чемпіонату України: гра Ярмоленка в Бундеслізі є позитивом для національної збірної України, гравцем якої він є. Сума трансферу – 25 мільйонів євро – є рекордною для українського футболу. З огляду на вік Ярмоленка (майже 28 років) лунають голоси, що керівництво «Динамо» Київ мало б відпустити його грати до Європи на кілька сезонів раніше.

Про це вже якийсь час здогадувались, але зрештою перехід Андрія Ярмоленка з київського «Динамо» до одного з провідних клубів Німеччини, дортмундської «Боруссії», став реальністю – за 25 мільйонів євро.

Ми досить давно не продавали гарних футболістів за гарні гроші

«Ми досить давно не продавали гарних футболістів за гарні гроші. Бо Євген Коноплянка пішов як вільний агент. Не знаю, чим думав «Дніпро», який не зміг продати його за жодну копійку. Ну, а з сумою в 25 мільйонів євро виходить, що Ярмоленко є найдорожчим українським футболістом», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода головний редактор журналу «Футбол» Артем Франков, нагадуючи що в далекому 1999 році київське «Динамо» продало Андрія Шевченка «Мілану» за 23 мільйона євро.

Переклад твіту: «Андрій Ярмоленко нападає для «Боруссії»-Дортмунд:

«Безумовно, це – визначна подія. Вже давно ніхто з українців не переходив у клуб такого рангу. Можливо, Євген Коноплянка, який грав у «Севільї», а зараз грає в «Шальке». І саме це рурське дербі «Шальке»-«Боруссія» є дербі номер один в Німеччині, не дивлячись на місця, які посідають команди. Уявляєте, Андрій Єрмоленко проти Євгена Коноплянки в центральному матчі першості Німеччини! Це взагалі краса така!» – тішиться Франков.

Коментатори нагадують, що Бундесліга разом із англійською Прем’єр-лігою та чемпіонатами Іспанії та Італії належить до четвірки найсильніших національних чемпіонатів з футболу на планеті.

Під час літнього трансферного сезону утворився певний трансферний ланцюжок: Неймар перейшов з іспанської «Барселони» в паризький «ПСЖ» (за понад 200 мільйонів євро), в «Барселону» з «Боруссії» перейшов Дембеле за 105 мільйонів євро, а його місце в «Боруссії» посяде Ярмоленко.

Сподіваюся, що, на відміну від деяких інших бранців з нашої країни, він не буде сидіти на лаві запасних, а виступатиме в основному складі

«Я думаю, що це – непоганий здобуток дортмундської «Боруссії», бо він атлетичної будови хлопець з прекрасною реакцією (зріст гравця – 1,87 метра – ред.). Сподіваюся, що, на відміну від деяких інших бранців з нашої країни, він не буде сидіти на лаві запасних, а виступатиме в основному складі», – каже Радіо Свобода український футбольний коментатор Валентин Щербачов.

Переклад твіту: «Найкращий трансфер Бундесліги цього літа! Нарешті класний тип! Має все для культового гравця! Щирі вітання Борусії від майбутного фана!»

Вік футболіста

Андрієві Ярмоленку нині 27 років, а 23 жовтня виповниться 28. Коментатори кажуть, що цей вік – вік розквіту, але й часу до завершення кар’єри у футболістів такого віку не так вже й багато.

Це – вік зрілості і, думаю, що попереду може бути результативних і продуктивних ще років п’ять

«Це – вік зрілості і, думаю, що попереду може бути результативних і продуктивних ще років п’ять. Це – вік, коли фізична сила і витривалість вже сплавлені з досвідом», – пояснює Щербачов.

«Це – вік розквіту у футболістів, – додає Франков. – Хоча у всіх індивідуально. Але в Ярмоленка попереду точно – якщо, тьху-тьху-тьху!, все обійдеться без серйозних травм – три-чотири роки толкової кар’єри, які цікаво і плідно треба провести в одному з найкращих чемпіонатів у світі».

Але коментатори також звертають увагу на те, що керівництво київського «Динамо», можливо, трохи «перетримало» Ярмоленка.

Якби Ярмоленко залишив Київ кількома сезонами раніше, він, можливо, став би зіркою

«Якби Ярмоленко залишив Київ кількома сезонами раніше, він, можливо, став би зіркою. Але довгі роки пліток, коли «Арсенал» та «Ліверпуль» постійно вказувались як його можливі клуби, не мали результату, а президент клубу Ігор Суркіс завжди відмовлявся продавати (Ярмоленка)», – пише на футбольному сайті ESPN FC оглядач Майкл Йохін.

Франков теж із цим погоджується: «Я багато разів вже казав, що ми помились, бо притримали Ярмоленка. Його треба було продавати взимку на початку 2016-го року, ще до «Євро-2016». А всі тоді робили ставку на нашу збірну, розраховуючи, що, лідери збірної проявлять себе на чемпіонаті Європи. А вийшло все догори дриґом, і чемпіонат Європи став антирекламою для українських футболістів. І ось зараз Ярмоленко вдалося відновити репутацію».

З «Боруссією» Ярмоленко підписав контракт до кінця сезону 2020-2021.

Відео як Ярмоленка вітали в Дортмунді і як він підписував контракт з «Боруссією»:

«Часом імпульсивний, але може себе опанувати»

Андрія Ярмоленка називають атакуючим півзахисником, або відтягнутим нападником. Він є автором найпізнішого і найшвидшого голів в історії збірної України – в товариському матчі Україна-Уругвай у вересні 2011 року він забив гол уругвайцям вже на 15 секунді матчу!

Мої особисті цілі – завжди найвищі. І хочу своєю роботою на полі демонструвати, на що здатний, і щоб цей клуб досягав якнайвищих цілей

«Мої особисті цілі – завжди найвищі. І хочу своєю роботою на полі демонструвати, на що здатний, і щоб цей клуб досягав якнайвищих цілей», – сказав Ярмоленко в Дортмунді після підписання контракту.

У збірній Ярмоленко запам’ятався не лише гарними виступами і голами, але й невдалим чемпіонатом Європи 2016 року у Франції, коли Україна посіла останнє місце в групі, програвши всі три матчі і не забивши жодного гола.

Перед тим чемпіонатом Ярмоленко мав конфлікт із гравцем донецького «Шахтаря» Тарасом Степаненком. 1 травня 2016 під час виїзного матчу з «Шахтарем» у Львові Ярмоленко кинув під ноги футболку «Шахтаря», якою обмінявся після матчу з теж гравцем збірної України Степаненком, і грубо в неігровий час вдарив Степаненка в коліно, чим розпочав масову бійку на полі.

Він трошки імпульсивний, але все це – перебільшення, бо в Андрія, в принципі, такий характер, що він в стані опанувати свої емоції

«Він трошки імпульсивний, але все це – перебільшення, бо в Андрія, в принципі, такий характер, що він в стані опанувати свої емоції. Бо 27 років – це хоч і вік футбольної зрілості, але все ж це молодий вік для людини. Тому буває, що емоції превалюють, але це нетипово для Андрія», – каже коментатор Валентин Щербачов.

Що Україні від трансферу Ярмоленка?

Спортивні оглядачі сходиться на думці, що трансфер Ярмоленка в «Боруссію» має дуже позитивне значення для українського футболу. Окрім певного відновлення репутації після фіаско на «Євро-2016», перехід Ярмоленка у Бундеслігу є своєрідним прикладом футбольної євроінтеграції України, адже буде більше інтересу в українських вболівальників в цілому до європейського футболу.

Також це слугуватиме поштовхом і мотивацією для молодих талановитих українських гравців: Працюйте, і ви зможете грати за найкращі клуби Європи!

Переклад твіту: 27 років, добра техніка, небезпечний для воріт, в Україні все виграв, досвід у Лізі чемпіонів, гравець національної збірної. Гарний трансфер:

«Чому це ще важливо для нас? Бо український чемпіонат зараз впав зі страшною силою. Від нас поїхала більша частина талановитих легіонерів, а нові гарні легіонери наразі сюди не їдуть. І раптом такий от трансфер, який, без перебільшення, сколихнув!» – каже Франков.

Також це позитив і для національної збірної України, адже не секрет, що в збірній замало – як для сучасного футболу – своїх легіонерів – тобто, футболістів, які грають європейських клубах і мають високопрофесійний підхід до гри: викладатися по максимуму до останньої секунди кожного матчу, не дивлячись на рахунок на табло.

Це, звичайно, хороша новина для збірної, бо в «Боруссії» його навчать працювати

«Це, звичайно, хороша новина для збірної, бо в «Боруссії» його навчать працювати. Йому знадобиться гарна ігрова практика, бо що він мав би в нашому чемпіонаті? «Динамо» (Київ) – «Шахтар», «Шахтар» – «Динамо»… А в Дормунді він набереться досвіду і буде більш результативним в збірній України», – каже Щербачов.

Якщо Ярмоленко заграє в «Боруссії» в основному складі і вчепиться за свій шанс зубами, руками і ногами – для збірної це пречудово!

А Франков зі свого боку додає: «Якщо Ярмоленко заграє в «Боруссії» в основному складі і вчепиться за свій шанс зубами, руками і ногами – для збірної це пречудово! Якщо ж він не проб’ється до основного складу і сяде на «банку», – а такий варіант теж можливий – тоді кепсько! Адже наша збірна часто працює як санаторій для тих, хто має якісь проблеми у своїх клубах. А це не головна функція збірної, яка має давати результат. Але я хочу бути оптимістом і побажаю йому успіхів, бо це йде на користь не лише самого Андрія, але й на користь іміджу українського футболу і на користь збірної».

Переклад твіту: «Андрій, не Андрей… Українець, а не росіянин»: