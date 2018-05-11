СБУ повідомила про затримання «депутата народної ради ЛНР»

Співробітники Служби безпеки України, залучені до воєнної операції на Донбасі, затримали в Луганській області так званого депутата підтримуваного Росією угруповання «ЛНР», повідомляє прес-служба СБУ.

За даними відомства, мешканець Хрустального (раніше – Красний Луч) на Луганщині приєднався до незаконних збройних формувань, де його обрали «депутатом» так званої «народної ради».

«Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисник підтримував збройну агресію Росії проти України та сприяв терористичній діяльності незаконних збройних формувань, зокрема брав участь у фінансуванні деяких угруповань», – йдеться у повідомленні.

У спецслужбі повідомили, що представник угруповання «ЛНР» планував прибути на підконтрольну українській владі територію Донбасу для отримання української пенсії. Чоловіка затримали на одному з пунктів пропуску під час перетину лінії розмежування.

Затриманому повідомили про підозру в скоєнні злочину та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці».