Рівень інфляції у квітні перевищив прогноз – НБУ

Рівень інфляції у квітні перевищив прогноз, повідомила прес-служба Національного банку України.

Водночас у регуляторі зазначають, що споживча інфляція продовжила сповільнюватися третій місяць поспіль і становила 13,1% у річному вимірі (порівняно з 13,2% у березні).

«Як і в попередні місяці, на високих показниках інфляції позначилося подальше зростання виробничих витрат, зокрема на оплату праці, а також швидке відновлення споживчого попиту», – заявили в Національному банку.

У регуляторі додали, що на цінах на окремі імпортовані непродовольчі товари відобразилося послаблення курсу гривні наприкінці 2017 – початку 2018 року, оскільки ці товари закуповуються роздрібними мережами з випередженням. Як приклад, у НБУ навели весняно-літні колекції одягу та взуття.

Крім того, високі інфляційні очікування окремих груп економічних агентів також підтримували значний інфляційний тиск.



У Національному банку України прогнозували, що у 2018 році інфляція складе понад 8%.