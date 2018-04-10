У березні в Україні прискорилася інфляція – Держстат

У березні в Україні прискорилася інфляція, повідомила Державна служба статистики України.

«Інфляція на споживчому ринку в березні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 1,1%, з початку року – 3,5%. Базова інфляція в березні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 1,4%, з початку року – 2,7%», – розповіли в Держстаті.

За даними відомства, на споживчому ринку найбільше подорожчали овочі та фрукти (5% і 3% відповідно).

У Національному банку України прогнозували, що у 2018 році інфляція складе понад 8%.