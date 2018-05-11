ЄС: Чорногорія має захистити журналістів, якщо хоче в Євросоюз

Європейський союз закликає Чорногорію краще захищати журналістів і свободу слова, якщо вона хоче подальшого прогресу в питанні про вступ до ЄС.

Комісар ЄС із питань розширення Йоганнес Ган заявив про це11 травня після зустрічі з антикорупційною журналісткою Оліверою Лакич, яку днями поранили у столиці Чорногорії Подгориці.

Ган назвав напад «очевидним нападом на свободу ЗМІ, свободу слова, одні з основних цінностей ЄС».

«Це впливає на репутацію країни ... Ми стежимо за ситуацією й очікуємо належного розслідування… Якщо у цій ситуації не буде прогресу, стійкого прогресу, на який ми можемо розраховувати, це безперечно перешкоджатиме європейській перспективі Чорногорії», – сказав Ган.

Чорногорія, невелика колишня Югославська республіка біля Адріатичного моря, минулого року приєдналася до НАТО і прагне до членства в ЄС. Вона вважається одним із найбільш імовірних претендентів на членство в ЄС у регіоні, але для вступу держава має викорінити корупцію й організовану злочинність.

Після нападу на Лакич, яка працює в незалежному виданні Vijesti, сотні людей вийшли на вулиці Подгориці із протестом. Ввечері 8 травня невідомі вистрелили в Оліверу Лакич, її шпиталізували з пораненням у ногу.

Владну Демократичну партію соціалістів Чорногорії вже давно звинувачують у корупційних і злочинних зв'язках, які в партії заперечують.